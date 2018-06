Eslovênia: Pesquisas apontam vitória da direita em eleições parlamentares

03/06/2018 | 14:56



Uma pesquisa de boca-de-urna na Eslovênia sugere que o partido de oposição de direita liderado por um ex-primeiro-ministro obteve o maior número de votos na eleição parlamentar realizada hoje.

As pesquisas conduzidas pelo Instituto Mediana e transmitidas pela emissora pública da Eslovênia e por uma estação de televisão comercial previam que o Partido Democrático da Eslovênia, liderado por Janez Jansa, obteve 24,4% dos votos.

A pesquisa indica que a segunda colocação ficou com a lista de Marjan Sarec, com 12,6%. O Partido do Centro Moderno, do primeiro-ministro Miro Cerar, ficou em terceiro com 9,8%.

Se as pesquisas se confirmarem em resultados oficiais, provavelmente a Eslovênia terá que formar um governo de coalizão. Fonte: Associated Press.