Gregório Duvivier mostra filha brincando com bonequinho de 'Lula'

03/06/2018 | 14:06



Sem mostrar o rosto da criança, nascida em janeiro, Gregório fotografou a pequena brincando com um bonequinho feito de crochê. O brinquedo de pano conta com uma 'barba' semelhante à do ex-presidente Lula, 'vestido' com terno e uma gravata vermelha.

Na legenda, Gregório escreveu "Livre!", em alusão à prisão do ex-presidente, e comentou que o presente foi dado por Carol Pires, redatora do programa Greg News. Em outra foto, publicada por ela, o próprio ator também aparece segurando o boneco.

Nos comentários da publicação, Duvivier tem recebido diversas críticas pelo fato de ter entregue o boneco ao bebê, assim como alguns elogios feitos por fãs.

"Que horror, envolver criança com política. É rir pra não chorar, que presente de mal gosto", comentou usuária chamada Jéssica. "Ai meu Deus, quero muito um desses!", escreveu outra, identificada como Luciana.