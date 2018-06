Nigéria define convocados para a Copa do Mundo com Iwobi e Moses

03/06/2018 | 13:54



A seleção nigeriana divulgou neste domingo a lista final de 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo da Rússia, que possui Alex Iwobi e Victor Moses como seus principais nomes e o experiente John Obi Mikel como capitão do time dirigido pelo técnico alemão Gernot Rohr.

Iwobi, Moses e o atacante Ahmed Musa, do Leicester, serão as principais opções para o treinador escalar o setor ofensivo da Nigéria, mas ele ainda contará com a alternativa de acionar o grandalhão Simeon Nwankwo, de 1,98m, também incluído em sua relação de convocados.

A lista divulgada pela Federação Nigeriana de Futebol pelo Twitter também conta com o lateral-esquerdo Brian Idowu, que nasceu e cresceu em São Petersburgo, sendo que ele poderá jogar na cidade em 26 de junho, quando a equipe enfrentará a Argentina pela rodada final do Grupo D. Atualmente, ele defende o Zenit St. Petersburg.

A lista de convocados da seleção nigeriana conta com apenas um jogador que atua no país, o goleiro Ikechukwu Ezenwa, após Rohr abrir mão do também goleiro Dele Ajiboye e do atacante Junior Lokosa, o artilheiro da liga nacional.

O grupo da seleção nigeriana viajou no domingo para um período de treinamentos na Áustria após a derrota por 2 a 1 para a Inglaterra em amistoso disputado no sábado. A equipe fará um último jogo preparatório para o torneio na quarta-feira, contra a República Checa.

A Nigéria iniciará a sua sexta participação na história das Copa em 16 de junho, contra a Croácia, em Kaliningrado. Depois, no dia 22, terá pela frente a Islândia, em Volgogrado, em duelo que ocorrerá antes do confronto com a Argentina.

Confira a lista de convocados da seleção nigeriana:

Goleiros: Daniel Akpeyi (Chippa United/África do Sul), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba/Nigéria), Francis Uzoho (Deportivo Fabril/Espanha).

Defensores: Chidozie Awaziem (Nantes), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Elderson Echiejiole (Cercle Brugge), Brian Idowu (Amkar Perm/Rússia), Kenneth Omeruo (Kasimpasa/Turquia), Abdullahi Shehu e William Ekong Troost (ambos do Bursaspor).

Meio-campistas: Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Obi Mikel (Tianjin Teda), Wilfred Ndidi (Leicester City), Joel Obi (Torino), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva), Ogenyi Onazi (Trabzonspor).

Atacantes: Odion Ighalo (Changchun Yatai), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Alex Iwobi (Arsenal), Victor Moses (Chelsea), Ahmed Musa (CSKA Moscou), Simeon Nwankwo (Crotone).