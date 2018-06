Com Mário Fernandes, Rússia divulga lista final de convocados para a Copa

03/06/2018 | 12:21



O brasileiro Mário Fernandes vai defender a seleção russa na Copa do Mundo. Neste domingo, o técnico Stanislav Cherchesov divulgou a lista final de 23 convocados para o torneio na Rússia e incluiu o lateral-direito naturalizado, assim como os meio-campistas Alan Dzagoev e Denis Cheryshev.

Vinte e um jogadores convocados atuam em clubes russos, com as exceções de Cheryshev, do Villarreal, e o goleiro reserva Vladimir Gabulov, do belga Brugge. Mário Fernandes também pode ser considerado uma exceção, pois permaneceu na relação, que foi reduzida de 28 para 23 nomes, ao contrário de outros defensores naturalizados, os alemães Roman Neustaedter e Konstantin Rausch.

Sem uma vitória em seus últimos seis amistosos, a Rússia perdeu por 1 a 0 para a Áustria na última quarta-feira e enfrentará a Turquia na terça. A equipe vai abrir a Copa do Mundo em 14 de junho contra a Arábia Saudita e terá Egito e Uruguai como adversários no Grupo A e na briga pela vaga nas oitavas de final.

O atacante Alexander Kokorin perderá a Copa por estar lesionado, o que coloca pressão sobre Fyodor Smolov e Artyom Dzyuba para liderarem o setor ofensivo da equipe. O zagueiro Sergei Ignashevich, de 38 anos, será um dos mais velhos jogadores a participarem do torneio, após deixar de lado a sua aposentadoria da seleção nacional.

O elenco da seleção russa também contará com dois gêmeos, os meio-campistas Anton e Alexei Miranchuk, de 22 anos. E o time tem quatro sobreviventes da equipe semifinalista da Eurocopa de 2008: o goleiro e capitão Igor Akinfeev, Gabulov, Ignashevich e Yuri Zhirkov. Desde então, a equipe nunca passou da fase de grupos de qualquer torneio.

Confira a lista de convocados da seleção russa:

Goleiros: Igor Akinfeev (CSKA Moscou), Vladimir Gabulov (Brugge), Andrei Lunyov (Zenit St. Petersburg).

Defensores: Mario Fernandes (CSKA Moscou), Vladimir Granat (Rubin Kazan),Sergei Ignashevich (CSKA Moscou), Fyodor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moscou), Andrei Semyonov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit St. Petersburg).

Meio-campistas: Denis Cheryshev (Villarreal), Alan Dzagoev (CSKA Moscou), Yuri Gazinsky (FC Krasnodar), Alexander Golovin (CSKA Moscou), Daler Kuzyaev (Zenit St. Petersburg), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Alexander Samedov (Spartak Moscou), Alexander Yerokhin (Zenit St. Petersburg), Yuri Zhirkov (Zenit St. Petersburg), Roman Zobnin (Spartak Moscou).

Atacantes: Artyom Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Fyodor Smolov (FC Krasnodar).