Homem é preso por furtar fios de cobre

Do Diário OnLine



03/06/2018 | 11:53



Um homem foi preso na noite deste sábado por furto de fios de cobre no bairro Taboão, em São Bernardo.

Após comunicação via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre uma dupla que estaria cometendo crime de furto na Rua Chile, policiais da 2ª Cia do 6º Batalhão foram até o local, onde avistaram um dos suspeitos descendo o muro de uma empresa com uma mochila nas costas.

Na abordagem, foi constatado que havia fios de cobre dentro da mochila. No interior da empresa, foi confirmado que o material tinha sido retirado da caixa de energia.

O caso foi registrado como furto qualificado, crime pelo qual o suspeito já tinha passagem.