Lição a ser aprendida

03/06/2018 | 10:53



A greve dos caminhoneiros agitou o Brasil. Foram 11 dias de paralisação nas estradas que causaram prejuízo bilionário a diversos setores da economia. Perdas que, dependendo da área, levarão seis meses ou mais para serem recuperadas – isso, é evidente, se não houver outra intercorrência que possa causar ainda mais complicações.

Mas, diante da situação, teve também quem comemorasse – na medida do possível, é claro – a iniciativa dos motoristas autônomos. Foi o caso dos pequenos produtores que, em virtude da escassez de hortifrúti nos grandes estabelecimentos, viram as vendas dispararem no período. Algumas dessas hortas sustentáveis chegaram a triplicar os negócios e, o que chama mais atenção e serve de lição a muitos comerciantes e empresários, sem reajustar os preços.

Quase todas as hortaliças plantadas – casos de alface, almeirão, brócolis e até coentro e cebolinha – foram comercializadas com valores entre R$ 1 e R$ 3, abaixo dos praticados nos supermercados – média de R$ 3,99.

A semana já é considerada a melhor do ano pela Associação Global de Desenvolvimento Sustentado, na Vila Vivaldi, em São Bernardo, como afirmou a este Diário o agricultor Antônio Carlos Ananias, o Paraná, que há dez anos atua em horta urbana com sete quarteirões de extensão em terrenos da AES Eletropaulo.

Vale destacar, porém, a decência dos comerciantes do local que, mesmo diante da oportunidade de majorar preços para obter maior lucro, mantiveram os valores, comercializaram praticamente todos os itens plantados e se disseram satisfeitos com os negócios realizados.

Postura bem diferente à de muitos donos de postos de combustíveis pelo País, que aumentaram o preço do litro em mais de 50% – a gasolina chegou a ser vendida a R$ 9 em alguns estabelecimentos no Recife – diante de muitos motoristas ávidos por garantir o abastecimento. Uma triste realidade. Uma dura lição.