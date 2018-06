EUA: advogado de Trump diz que vai lutar contra intimação para depor

03/06/2018 | 10:27



O advogado do presidente Donald Trump, o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, disse que sua equipe iria aos tribunais para evitar qualquer tentativa de intimar o presidente a depor.

Giuliani apareceu no programa "This Week", da rede de televisão ABC, no domingo, um dia após ter sido revelado que os advogados de Trump escreveram uma carta secreta de 20 páginas para o conselheiro especial na investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016, Robert Mueller, argumentando que o presidente não pode ser obrigado a testemunhar diante de um grande júri.

O advogado de Trump diz que sua equipe contestaria, se Mueller tentasse levar a intimação adiante. Ainda assim, o ex-prefeito de Nova York sugeriu que não concorda inteiramente com a premissa da carta, de que um presidente jamais poderia ser acusado de obstrução da justiça. Ele ressaltou, porém, que Trump não tinha feito nada errado. Fonte: Associated Press.