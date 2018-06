Alemanha: apagão mantém aviões e passageiros retidos em aeroporto de Hamburgo

03/06/2018 | 09:44



O aeroporto internacional de Hamburgo, na Alemanha, suspendeu todos os voos devido a uma queda de energia, deixando centenas de passageiros retidos.

A agência de notícias DPA citou a porta-voz do aeroporto de Hamburgo, Stefanie Harder, dizendo que todos foram convidados a deixar o terminal do aeroporto no domingo, enquanto técnicos tentavam consertar o problema.

Harder diz que não sabe por que uma área tão grande do aeroporto foi afetada pela queda de energia, que se acredita ser resultado de um curto-circuito.

O aeroporto de Hamburgo é o quinto maior da Alemanha. Em um domingo comum, 200 aviões pousam ou decolam de suas pistas. Fonte: Associated Press.