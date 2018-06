Obituário - 03 de junho de 2018

Ademir Medici

03/06/2018



Santo André



Paulina Zacaria Terrazan, 99. Natural de Itu (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Carmem Oliva Briani, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Pereira de Alencar, 89. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Tolstoi, em são Paulo (SP). Dia 1º, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Danillo da Róz, 89. Natural de Leme (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Martinha Costa da Silva, 87. Natural de Pindobaçu (BA). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.



Maria Aparecida Brunieri, 86. Natural de Severínia (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aurora Leopoldina Frutuoso, 81. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ary César, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 1º. Crematório Vila Alpina.



Elza Maria Alves Garcia, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Clube de Campo, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Cícero Fernandes da Silva, 67. Natural de Jacuípe (AL). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Hélio Alves dos Santos, 56. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Josedi Vieira de Lima, 49. Natural de Lagoa (PB). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Segurança. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Antonio Bellotto, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



Thereza de Oliveira Alonso, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.



Pedro Domingues Conti, 85. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.



Clarice de Carvalho Storti, 80. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.



Expedito Joaquim de Sousa, 79. Natural de Várzea Grande (PI). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério do Baeta.



Encarnação Mercedes Terron Martins, 78. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Wilma Martins Castro, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Antonia Teixeira Chirnev, 59. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.



Diadema



Jesuíno José Firmo, 85. Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Senhorinha Gomes de Araujo, 78. Natural de Carlos Chagas (MG). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.



Aquilino Francisco dos Santos, 69. Natural de Chorrochó (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



José Laurindo da Silva, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 30, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.



Maria Benigna Gonçalves Leal, 65. Natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Brás Teixeira Araujo, 65. Natural de Quintana (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



José Carlos Fonseca, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Alto da Lapa, em São Paulo (SP). Dia 30, em Diadema. Cemitério Memorial de Santos (SP).



Alberto Pereira dos Santos, 61. Natural de Itabuna (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Luis Carlos da Silva, 53. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.



Helia Silva do Carmo, 46. Natural de Itapebi (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Cozinheira. Dia 30, em Santo André. Cemitério Municipal.



Maurinho Juvenal Barbosa, 41. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Lindaura Rosa de Oliveira, 41. Natural de Ipanema (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Jonathan Alves Costa, 34. Natural de Diadema. Residia no Jardim Amália, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Guilherme Freitas Alexandre Gomes, 17. Natural de Fortaleza (CE). Residia no bairro Pirambu, em Fortaleza (CE). Dia 31, em Diadema. Cemitério Municipal de Fortaleza (CE).



Mauá



Marina Dantas de Oliveira, 89. Natural de Piancó (PB). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



João Pedroso dos Santos, 70. Natural de Caraí (MG). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Dalva Dar’c Bianchi da Silva, 62. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.



Maria de Fátima Bissoli Danadio, 55. Natural de Campo Mourão (PR). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Adriano Pereira da Silva, 39. Natural de São José do Campestre (RN). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Tiago Felipe dos Santos da Fé Silva, 18. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Ryan Lucas Malafaia Silva, 16. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim Brasil, em São Paulo (SP). Dia 30, em Mauá. Cemitério Nova Cachoeirinha, em São Paulo (SP).



Ribeirão Pires



Maria de Lourdes Martins, 87. Natural de Águas da Prata (SP). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Osvaldo Moura Capilla, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São José.