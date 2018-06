GCM é morto na volta do trabalho para casa em Mauá

Miriam Gimenes

do Diário do Grande ABC



03/06/2018 | 07:06



O GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André Mauricio Avelino dos Santos, 45 anos, foi vítima de latrocínio no início da manhã de ontem, enquanto voltava do trabalho para casa, na Avenida João Ramalho, altura do número 300, em frente à Prefeitura de Mauá, cidade onde vivia.

Ele havia deixado há pouco o plantão na US (Unidade de Saúde) da Vila Luzita, em Santo André, e seguia de moto para casa, quando foi abordado por dois homens que também estavam de moto e o renderam.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado no 1º DP do município (Centro), a Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local já encontrou a vítima sem vida. Os homens, que dispararam contra o agente de Segurança – no tórax e na cabeça – levaram a sua moto, uma CG 160, e um revólver calibre 38. Santos estava com meia farda quando foi assassinado.

Os policiais que investigam o caso buscam por imagens de câmaras de segurança que tenham flagrado a ação dos criminosos. A moto roubada foi encontrada ainda ontem pela Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos da Polícia Civil), em Santo André. O GCM deixa esposa e dois filhos.