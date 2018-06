Ainda sem Cristiano Ronaldo, Portugal fica no 0 a 0 com a Bélgica em Bruxelas

02/06/2018 | 18:52



Ainda sem poder contar com Cristiano Ronaldo, que desfruta de sua semana de descanso após ter ajudado o Real Madrid a conquistar o título da Liga dos Campeões no último dia 26 de maio na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, Portugal empatou por 0 a 0 com a Bélgica, neste sábado, fora de casa, em Bruxelas, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo da Rússia.

O confronto foi pobre em oportunidades de gol criadas pelas duas seleções. Além do resultado decepcionante para os seus torcedores, os belgas ainda amargaram uma lesão sofrida pelo zagueiro Vincent Kompany, do Manchester City, no início do segundo tempo.

Por causa do problema, o defensor precisou ser substituído aos 10 minutos da etapa final e passou a virar motivo de preparação na seleção comandada pelo técnico espanhol Roberto Martínez. E os donos da casa também atuaram neste sábado desfalcados do meia Axel Witsel, que se recupera de lesão.

Martínez vai anunciar na segunda-feira a sua lista final de 23 convocados para o Mundial, depois de ter divulgado anteriormente uma pré-lista com 28 nomes.

À espera de poder voltar a contar com Cristiano Ronaldo, o técnico Fernando Santos promoveu seis modificações na escalação titular de Portugal em relação ao time que empatou por 2 a 2 com a Tunísia, em amistoso na última segunda-feira, em Braga, mas a equipe lusa voltou a sair de campo sem uma vitória neste período final de preparação para a Copa.

Os portugueses ainda farão um amistoso contra a Argélia na próxima quinta-feira, quando realizarão o último teste antes de estrearem no Mundial no dia 15, contra a Espanha, pelo Grupo B da competição, que também conta com Irã e Marrocos.

Já a Bélgica fará um amistoso contra o Egito na próxima quarta e ainda terá um outro duelo de preparação, no dia 11, contra a Costa Rica. A primeira partida dos belgas na Copa será no dia 19, contra o Panamá, pelo Grupo G, no qual também terá pela frente a Inglaterra e a Tunísia.

OUTROS AMISTOSOS - Em outros amistosos terminados há pouco neste sábado, a Eslovênia venceu Montenegro por 2 a 0, enquanto a Irlanda derrotou os Estados Unidos por 2 a 1. Nenhuma destas seleções estará presente no Mundial que começa no próximo dia 14, na Rússia.