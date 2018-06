Corinthians desafia Flamengo no Rio

Dérek Bittencourt

03/06/2018



Osmar Loss tirou das costas o peso de alcançar a primeira vitória no comando do Corinthians no 1 a 0 sobre o América-MG, quinta-feira, em Itaquera. Agora, tem desafio e tanto pela frente: o Flamengo, às 16h, no Estádio do Maracanã. Com 14 pontos, o Timão – se vencer – pode ultrapassar justamente o adversário, que soma 17.

O goleiro Walter, que vem substituindo à altura o titular Cássio – a serviço da Seleção Brasileira – pregou respeito ao adversário do dia e exaltou dois destaques do Rubro-Negro. “O Flamengo é uma grande equipe, tem que neutralizar o Diego, que é um baita jogador. Diego Alves pegando muito, duas ou três partidas que está fazendo a diferença. Ver os mínimos detalhes do que fazem de errado para a gente ir nessas falhas. É estudar bem. Vamos receber vídeos e ver essa parte ofensiva do Flamengo”, disse.

Na visão do arqueiro, o jogo de hoje tem diferenças práticas em relação ao do vencido na quinta-feira. “ Os times grandes acabam jogando um pouco mais. O América-MG é uma baita equipe, mas recuada, marca com linha baixa, dificulta. Você pega um Flamengo, é um time que trabalha mais a bola e deixa espaço. É jogo que Jadson e Rodriguinho gostam. O confronto fica mais gostoso, com mais finalizações”, explicou.

O técnico Osmar Loss tem lista de baixas, mas é certo o retorno do volante Maycon, que cumpriu suspensão na rodada passada e deve ocupar o lugar que foi de Paulo Roberto. Nas demais posições, o Timão deve ser o mesmo, na formação 4-2-4 sem referência no ataque. <TL>(com Agências)