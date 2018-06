Com 'pneu', favorita Halep bate alemã e vai às oitavas em Roland Garros

02/06/2018 | 14:01



A romena Simona Halep confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros neste sábado. A número 1 do ranking encarou a alemã Andrea Petkovic, 107.ª do ranking, teve certa dificuldade no início, mas conseguiu um "pneu" para levar a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0.

Principal favorita da competição, Halep também assegurou a sua permanência momentânea no topo do ranking com a vitória, sendo que ela precisa avançar pelo menos até a semifinal do Grand Slam realizado em Paris para se manter na ponta sem depender de qualquer outro resultado.

Para conseguir esta vitória, ela superou um primeiro set bastante irregular. Afinal, teve o serviço quebrado por Petkovic em duas oportunidades e precisou responder com três quebras para vencer. Na segunda parcial, porém, sequer cedeu break points à adversária e confirmou três dos que teve para assegurar o triunfo.

Com o resultado, Halep avançou às oitavas, na qual enfrentará a belga Elise Mertens, cabeça de chave número 16. Mertens também assegurou a classificação neste sábado, ao derrotar a australiana Daria Gavrilova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Em outra partida já encerrada no sábado, nova vitória da favorita. Cabeça de chave número 7, a francesa Caroline Garcia fez a festa da torcida ao derrotar a romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Agora, ela encara a alemã Angelique Kerber ou a holandesa Kiki Bertens.