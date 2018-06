Tite confirma que Neymar jogará o segundo tempo do amistoso com a Croácia

02/06/2018 | 13:34



O atacante Neymar vai jogar o segundo tempo da partida amistosa deste domingo da seleção brasileira contra a Croácia. A confirmação foi dada neste sábado pelo técnico Tite. O craque se recupera da fratura no quinto metatarso do pé direito e vai voltar a campo justamente no dia em que completa três meses da cirurgia a que foi submetido.

"Ele vai ficar no banco porque estamos no processo de recuperação. E vai entrar no intervalo por é um jogo de nossa preparação", disse Tite. "Quem vai sair eu não sei, mas ele vai entrar."

Tite disse que não vê o atacante pressionado por ter de "resolver as coisas" para a seleção brasileira na Copa do Mundo. "Ele tem de ser protagonista, mas os outros também têm de ser."

Neymar está afastado do futebol desde o fim de fevereiro, quando se contundiu a serviço do Paris Saint-Germain. Mesmo assim, é a grande esperança da seleção brasileira para tentar o hexacampeonato mundial na Copa da Rússia. O amistoso contra a Croácia será o seu primeiro teste desde a grave contusão.