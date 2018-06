GCM morre baleado em Mauá

Do Diário OnLine



02/06/2018 | 10:46



Um GCM (Guarda Civil Municipal) que trabalhava em Santo André foi morto na manhã deste sábado, em Mauá

O guarda, que estava de moto voltando do trabalho, foi abordado por criminosos por volta das 6h10 na Avenida João Ramalho, no Centro da cidade. Ele foi baleado e morreu no local. As primeiras informações dão conta que ele estava fardado.

Os suspeitos fugiram com a moto e também com a arma da vítima.