Visa nega ataque cibernético e diz que interrupção foi problema de hardware

02/06/2018 | 09:52



Londres, 02/06/2018 - A Visa informou que o problema que deixou diversos clientes na Europa impossibilitados de usar seus cartões na sexta-feira foi provocado por uma "falha de hardware" e a empresa não foi alvo de um ataque cibernético. A companhia de cartões diz que os serviços de pagamento foram normalizados e seu sistema esta funcionando com "capacidade total" neste sábado.

Segundo a empresa, a pane no sistema de pagamentos foi causada por "uma falha de hardware em um de nossos sistemas europeus" e não resultado de um "acesso não autorizado". Consumidores no Reino Unido, Irlanda e outros países da Europa relataram ter pagamentos em cartões de crédito e débito negados ontem, e muitos estabelecimentos informaram não ter conseguido processar transações com cartões Visa. Fonte: Associated Press.