Do Diário do Grande ABC



02/06/2018 | 09:47



Assim que acordei, peguei meu celular e vi notificação que a Avenida Brasil estava engarrafada, caminho que uso para trabalhar. Decidi ir de Metrô. Às 14h, recebi notificação de entrega grátis do aplicativo de food delivery. Decidi ficar escritório e pedi comida japonesa. No fim do dia, abri meu aplicativo de música e voltei ouvindo a playlist Relaxing que ele me sugeriu.

O dia a dia mostra como a tomada de decisão se tornou orientada a dados, e é inevitável que as organizações façam o mesmo. A cultura orientada aos dados (data-driven culture) difundida nos livros de DJ Patil e Carl Anderson tem se popularizado devido ao sucesso de empresas como Uber, AirBNB, Netflix e Walmart.

O objetivo é utilizar os dados para gerar valor para ao cliente, interno ou externo. Apesar de não haver fórmula para insights preciosos, existem cinco padrões das principais empresas que se tornaram data-driven:

1 – Democratização dos dados. Você faria investimento sem noção do valor, retorno e risco? É interessante que os colaboradores tenham acesso a todos os dados, exceto os sensíveis. Isso os empodera e diminui as barreiras para a tomada de decisão.

2 – Comunicação. Fóruns, e-mail, panfleto, quadro de avisos, chats, treinamentos, reunião etc. O ser humano precisa encontrar sentido nos dados, portanto, comunique-os.

3 – Engajamento. Se você for o líder, existe termo na comunidade data-driven anti Hippo (Highest Paid Person’s Opinion), ou seja, contrário ao favorecimento da opinião de quem ganha mais. A cultura orientada a dados necessita começar na base e o ponto de vista de todos deve ter o mesmo peso.

4 – Capacitação. Se a organização usa planilhas eletrônicas, aprenda a criar gráficos informativos. Se usa banco de dados, aprenda a linguagem SQL. Se você é estatístico, engenheiro ou cientista de dados, passe seus conhecimentos para os demais. Todos devem extrair o máximo dos dados.

5 – Tomada de decisão. Quantas vezes você decidiu comprar algo na internet baseado apenas no que acha? Você terá mais sucesso se analisar os comentários, a reputação do vendedor e assistir a vídeos sobre o produto. Em sua empresa, una sua experiência com os dados existentes. Caso não existam, proponha soluções para que sejam coletados.

Qualquer mudança está sujeita a resistência e a potenciais riscos. Caso você seja o único a querer transformar a cultura, opte pelo modelo de múltiplos impactos. Apresente a ideia, debata com os colegas e não desista, pois, como disse DJ Patil, ‘Seja lá qual for a sua abordagem, criar cultura de dados é a chave do sucesso no século 21’.

Henrique Santana é cientista de dados na empresa Braspag.

Palavra do leitor