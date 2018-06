Sharapova arrasa Pliskova e vai às oitavas em Paris; Muguruza também avança

02/06/2018 | 09:41



A russa Maria Sharapova não tomou conhecimento da checa Karolina Pliskova e garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros neste sábado. A tenista lembrou seus melhores dias e, mesmo diante da cabeça de chave número 6 no Grand Slam francês, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 59 minutos de partida.

Dona de quatro títulos de Grand Slam, sendo dois deles em Paris - em 2012 e 2014 -, Sharapova luta para conquistar apenas seu primeiro troféu nos quatro principais torneios do circuito desde que retornou da suspensão por doping, que a deixou afastada do tênis por mais de um ano até abril de 2017.

Desde então, foram muitos altos e baixos. Mas neste sábado, Sharapova mostrou toda sua qualidade para não dar chances à sexta colocada do ranking. A número 30 do mundo impôs seu ritmo desde o primeiro game e aproveitou cinco dos 10 break points que teve para garantir a classificação.

Agora, Sharapova espera para conhecer sua adversária nas oitavas de final, que poderá ser uma velha conhecida da russa no circuito. Afinal, sua rival sai do confronto da ex-número 1 do mundo Serena Williams com a 11.ª cabeça de chave em Roland Garros, a alemã Julia Görges.

Quem também atropelou nesta sexta pela terceira rodada no Grand Slam francês foi a espanhola Garbiñe Muguruza. Campeã de Roland Garros em 2016, e de Wimbledon no ano passado, a número 3 do ranking não deu chances para a veterana australiana Samantha Stosur e venceu por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/0 e 6/2.

Muguruza precisou de apenas 1h02min para despachar a adversária de 34 anos, número 90 do mundo. Foram seis quebras de serviço para a espanhola, que não teve qualquer trabalho para confirmar seu favoritismo. Agora, ela encara a ucraniana Lesia Tsurenko, que surpreendeu a eslovaca Magdalena Rybarikova, 19.ª cabeça de chave, em dois sets: 6/2 e 6/4.

Outra que surpreendeu neste sábado foi a estoniana Anett Kontaveit. Em ótimo momento na temporada, ela derrotou a checa Petra Kvitova, oitava cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4). Nas oitavas, vai encarar a norte-americana Sloane Stephens, décima favorita, que passou em três sets pela italiana Camila Giorgi: 4/6, 6/1 e 8/6.