Obituário - 02 de junho de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/06/2018 | 08:35





Santo André



Maria Urbana Craveiro, 97. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Maria Romira do Prado, 92. Natural de Mococa (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Iracema Marcondes Farias, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Natalina Severiano Minotto, 81. Natural de Chavantes (SP). Residia em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.



Maria Ermoso Tavares, 76. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria José Alves, 73. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Aparecido Ernesto de Sordi, 72. Natural de Tanabi (SP). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Romildo Vioto, 65. Natural de Parapuã (SP). Residia no Jardim Ester, em São Paulo (SP). Motorista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sylvio Ney Gonçalves Pereira, 64. Natural de Rancharia (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Rogério Ambrósio, 58. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Ajudante geral. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



José Luiz Eufrásio, 55. Natural de Mauá. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Controlador de acesso. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sérgio Leandro de Jesus, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Pintor automotivo. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Frederica Zechmeister, 96. Natural da Romênia. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.



Maria Geraldi Casula, 95. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 29. Crematório Jardim da Colina.



Andréa Colla, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Memorial Park Alphacampus, em Jandira (SP).



Terezinha Jesus da Silva Dias, 84. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



Aldegundes Antunes Vid, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Alaíde Leotéria da Silva, 82. Natural de Agrestina (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 28, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.



Leonor Gonçalves Tavares, 81. Natural de Santa Rita (RS). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Ederaldo Bodo, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



José Henrique Amaro, 68. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no Jardim Brooklin, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Diadema



Manoel de Souza Barboza, 91. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério Municipal.



Elena Maria de Jesus, 88. Natural de Condeúba (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.



José Alves de Oliveira, 87. Natural de Ibicaraí (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Maria de Oliveira de Jesus, 88. Natural de Esplanada (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Cemitério Municipal.



Maria Castro Giaretto, 84. Natural de Tambaú (SP). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Maria Inácia Elias Neves, 81. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 28. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Maria de França Fabbrini, 76. Natural de Limoeiro de Anadia (AL). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Milton José dos Santos, 74. Natural de Antas (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Vale da Paz.



Maria José Tenório da Silva, 73. Natural de Cupira (PE). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.



José Elias, 70. Natural de Córrego do Bom Jesus (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Vale da Paz.



Francisco Soares Gomes, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Aldemir Vitoriano de Oliveira, 66. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Maria da Penha Paulino da Silva, 64. Natural de João Pessoa (PB). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Orlando da Silva Lopes, 63. Natural de Linhares (ES). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Marild Ferreira Silva Machado Lima, 59. Natural de Coroatá (MA). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Maria Sandileuza Alves da Silva, 56. Natural de Arcoverde (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 28. Cemitério Municipal.



Maísa Inês Ferreira Passaretti, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 29, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Edmundo Biserra Chaves, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Ricardo Elias da Silva, 50. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Márcio dos Santos, 44. Natural de São Paulo (SP). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo (SP). Dia 28, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em São Paulo (SP).



Arnaldo Moreira da Silva, 40. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Rafael Balbino de Souza Alves, 33. Natural de São Paulo (SP). REsidia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Camila Helena Vargas, 29. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Iraciara Oliveira Teixeira, 29. Natural de Fortaleza (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Mauá



Raimundo de Jesus Mota, 74. Natural de São João da Vereda (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Jairo de Oliveira Lima, 59. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais,



Ribeirão Pires



Deysiane Victória dos Reis Araujo, 14. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Estudante. Dia 30, em Santo André. Cemitério São José.