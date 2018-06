Shows em SP

02/06/2018 | 06:11



Sábado (2)

As Bahias e A Cozinha Mineira

O grupo faz temporada de shows com músicas dos álbuns 'Mulher' (2015) e 'Bixa' (2017). Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª, 6ª, sáb. e dom., 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show). Até 10/6.

Baco Exu do Blues

Uma das revelações do ano passado, o rapper apresenta as músicas de seu álbum de estreia, o elogiado 'Esú' (2017). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Black Alien

Ex-integrante do Planet Hemp, o rapper faz show com participação especial de DJ Hum e KL Jay. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cordel do Fogo Encantado

Filipe Catto

Em sua nova turnê, 'O Nascimento de Vênus', o cantor apresenta o repertório do álbum 'Catto' (2017). Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francis Hime e Olívia Hime

O casal apresenta algumas das mais conhecidas músicas de Francis, parceiro de Chico Buarque. O compositor apresenta cada uma de suas composições, tendo como referência seu livro 'Trocando em Miúdos as Minhas Canções'. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h30. R$ 15/R$ 50 (hoje, 1º/6, esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mauricio Pereira. Foto: Rui Mendes

Maurício Pereira

Com produção de Gustavo Ruiz, 'Outono no Sudeste' é o sétimo álbum solo de Maurício Pereira. O cantor e compositor apresenta crônicas do cotidiano em faixas como 'Mulheres de Bengalas' e 'A Mais (Rubião Blues)'. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rincon Sapiência

Com o álbum 'Galanga Livre' (2017), o rapper conquistou definitivamente seu espaço no rap nacional. Ele faz show que marca um ano de seu lançamento. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (2), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Manhattans

Uma das bandas mais importantes do soul americano vem ao Brasil pela primeira vez para interpretar sucessos como 'Forever By Your Side'. Um tributo ao cantor Barry White abre a noite. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (2), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (3)

As Bahias e A Cozinha Mineira

Leia mais acima

Cordel do Fogo Encantado

Leia mais acima

Filipe Catto

Leia mais acima

Margareth Menezes

'Afropop' é o show em que a baiana faz um passeio por sua trajetória, iniciada nos anos 1980. 'Dandalunda' é uma das músicas que não ficam de fora. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (3), 15h30. Grátis.

Maurício Pereira

Leia mais acima

Scalene

Destaque nacional da última edição do Rock in Rio, o grupo de Brasília faz show do álbum 'Magnetite' (2017). Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (3), 16h. Grátis.

2ª (4)

Almir Sater e Renato Teixeira

Os velhos amigos estendem a temporada de shows em que mostram o repertório do álbum '+AR' (2018). Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 2ª (4) e 3ª (5), 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (5)

Almir Sater e Renato Teixeira

Leia mais nesta página

Ayrton Montarroyos e Claudette Soares

O jovem pernambucano e a cantora se encontram no show 'E Então?'. Músicas de Gilberto Gil e Roberto Carlos estão no repertório. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (5), 21h. R$ 40/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Garotas Suecas

A banda inicia a temporada 'Identidade', com show em que participam nomes como Nasi, Luiza Lian e Teago Oliveira, do Maglore. Centro da Terra. Teatro (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 3ª (5), 20h. R$ 15/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

4ª (6)

Angela Maria

A cantora apresenta as músicas do CD 'Angela à Vontade em Voz e Violão'. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (6), 5ª (7) e 8/6, 12h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Halsey. Foto: Live Nation

Halsey

Com o disco 'Hopeless Fountain Kingdom' (2017), a americana Halsey chegou ao topo das paradas dos Estados Unidos. Lauren Jauregui, do Fifth Harmony, faz a abertura de seu show. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (6), 22h (show principal; abertura dos portões, 19h). R$ 290/R$ 520. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tetê Espíndola

A cantora, compositora e instrumentista apresenta o show 'Outro Lugar', nome de seu mais novo disco. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (6), 21h30 (abertura, 20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (7)

Angela Maria

Leia mais nesta página

Mariana Aydar

Ao lado de Otto e Ceceu Valença, filho de Alceu, a cantora faz o show 'Forro da Mari'. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (7) e 8/6, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Seu Jorge

Voltando aos palcos de São Paulo, o artista interpreta músicas marcantes de seus 20 anos de carreira ao lado de convidados. Dinho Ouro Preto, o californiano Zeeba e o DJ Alok participam da apresentação. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (7), 22h. R$ 140/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Verônica Ferriani e Swami Jr.

A cantora e o violonista apresentam show inspirado na websérie Diário de Viagem Cantado, registrada por Verônica durante temporada europeia. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (7), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Amar e Mudar As Coisas

Marisa Orth, Karina Buhr e Taciana Barros participam deste tributo a Belchior, ao lado da atriz Martha Nowill. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Baile do Papai

O projeto do guitarrista paraense celebra os sons do norte do País. Nesta edição, ele recebe Otto. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (6), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Viva Naná

Shows e debates homenageiam o percussionista Naná Vasconcelos, morto em 2016. A apresentação de abertura, no sábado (2), será feita por Badi Assad, Orquestra de Objetos Desinventados e coral Voz Nagô. O grupo Sementeira, ao lado de Lui Coimbra, Marivaldo dos Santos e Quadril-Quarteto de Cordas faz show no domingo (3). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Vozes do Brasil Radioshow

O programa Vozes do Brasil, apresentado por Patrícia Palumbo, comemora duas décadas. Ana Cañas, Cida Moreira, Isabela Moraes, Lira, Rael e Jards Macalé fazem apresentações em formato pocket e conversam com a jornalista na 4ª (6). Os convidados de 5ª (7) são Fernanda Takai, Marcelo Jeneci, Zé Manoel, Arthur Nogueira, Aíla e Alzira E. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (6) e 5ª (7), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.