No Brás, Festa de São Vito completa 100 anos; Confira outras dicas de passeios

02/06/2018 | 06:09



A tradicional Festa de São Vito completa cem anos e, a partir deste sábado (2), o evento reúne shows e pratos típicos italianos, como antepastos e massas (R$ 5/R$ 20, cada). Cadeiras numeradas, por R$ 75, dão direito a quatro pratos. R. Polignano A. Mare, 255, Brás, 3227-8234. Sáb., 19h/0h; dom., 19h/23h. R$ 5. Até 15/7. Inf.: bit.ly/SãoVito18

BIO BRAZIL FAIR

Cerca de 400 produtores e fabricantes apresentam produtos orgânicos, entre alimentos, cosméticos, roupas e acessórios, vendidos em pequenas quantidades durante o evento (também há degustação de alguns itens). Palestras ocorrem em todos os dias, como a 'Agricultura orgânica que pode alimentar o mundo', na 4ª (6), às 11h. Pavilhão Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, 2226-3100. 4ª (6) a 9/6, 11h/20h. Grátis. Inf.: biobrazilfair.com.br

HÍPICA PAULISTA

Durante a 47ª edição da Copa São Paulo de hipismo de salto, que ocorre até domingo (3), o clube promove um passeio em pôneis da Escola de Equitação para as crianças, em diversos horários. O local também reserva espaço com brinquedos infláveis e terá, no sábado (2), a partir das 19h, uma comemoração de festa junina. R. Quintana, 206, Cidade Monções, 5504-6100. Hoje (1º), sáb. (2) e dom. (3), 9h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/HipPaul

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA

Em uma casarão construído em 1922, o local tem programação dedicada a literatura, arquitetura, gastronomia e cinema italianos. Visitas guiadas ocorrem periodicamente, com inscrições por email (biblioteca.iicsanpaolo@esteri.it) - a próxima está marcada para o dia 12/6. Av. Higienópolis, 436, Higienópolis, 3660-8888. 9h/17h (6ª, 9h30/13h; fecha sáb. e dom.). Grátis. Inf.: bit.ly/InstIta

VILA AMBIENTAL

A feira de práticas sustentáveis reúne dez expositores, que conduzem debates sobre iniciativas nesta área, como o Coletivo Movimento Muda SP, que apresenta o uso de plantas medicinais (sáb., 2/6, 11h/11h45); a Roça Urbana Orgânica, que fala sobre o processo de produção de hortaliças (sáb., 2/6, 17h/17h45); e o Sítio Florada da Serra, que aborda a produção de mel orgânico (dom., 3/6, 11h/11h45). Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (2) e dom. (3), 11h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/VAmbiental