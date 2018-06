In-Edit Brasil e outras oito mostras de cinema em cartaz na capital

02/06/2018 | 06:05



7ª MOSTRA ECOFALANTE DE CINEMA AMBIENTAL

Até 16/6, o evento, considerado o mais importante do cinema socioambiental da América do Sul, traz a mais de onze espaços de cinema na capital 121 filmes de 31 países. Entre os destaques da edição estão uma homenagem ao seringueiro e ativista Chico Mendes, que marca o aniversário de 30 anos de sua morte; uma retrospectiva dedicada a Werner Herzog, com algumas de suas obras mais impactantes; além de workshops, debates e programação infantil. A entrada é gratuita. Programação completa.

IN-EDIT BRASIL

Entre 5ª (7) e 17/6, a 10ª edição do festival de documentários musicais vai projetar uma seleção de títulos nacionais e estrangeiros, em cinco salas da cidade (CineSesc, Cinemateca Brasileira, Spcine Olido, CCSP e Matilha Cultural). Entre os destaques brasileiros estão 'Som, Sol & Surf - Saquarema', de Hélio Pitanga; 'Nasi: Você Não Sabe Quem Eu Sou', de Alexandre Petillo; e 'Dê Lembranças a Todos - Dorival Caymmi', dos diretores Fabio e Thiago Di Fiore. Já no Panorama Internacional, há produções sobre Grace Jones, George Michael, Phil Mendrix, Lynyrd Skynyrd, GG Allin, H.R (Bad Brains) e Chavela Vargas - a maioria inédita no País. Programação completa.

KINOGLAZ

Nas quintas-feiras de junho, a mostra, parceria entre a diretora de fotografia Aline Belfort e a Goma Oficina, leva ao pátio da Funarte SP uma seleção de filmes soviéticos. Em cada encontro, será projetado um longa, acompanhado de uma breve contextualização sobre o diretor e a importância de sua filmografia. Todas as sessões serão ao ar livre. Na 5ª (7), às 19h30, tem 'A Greve' (1924), de Sergei Eisenstein. Al. Nothmann, 1058, Campos Elíseos, 3662-5177. Grátis.

MOSTRA MIGUEL PICAZO

O Instituto Cervantes de São Paulo homenageia o cineasta, morto há dois anos. Menos conhecido do público brasileiro, Miguel Picazo é considerado ícone do Novo Cinema Espanhol, movimento que tomou forma na década de 1960. O evento ocorre durante as quintas-feiras do mês de junho e vai exibir quatro longas do diretor - incluindo seu maior sucesso, 'Tia Tula' (1964), que abre a programação na 5ª (7), às 19h. Av. Paulista, 2.439, metrô Consolação, 3897-9600. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MOSTRA LATINO-AMERICANA

Em parceria com a Universidad del Cine de Buenos Aires, o Itaú Cultural apresenta uma seleção de filmes recentes do continente. Ao longo do mês, serão exibidos três longas-metragens e sete curtas-metragens de países diversos, entre os quais Argentina, Uruguai e Bolívia. 'Viejo Calavera', do boliviano Kiro Russo, abre a produção na 3ª (5), às 20h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CINEMATOGRAPHO - PINK FLOYD THE WALL

O MIS recebe, no domingo (3) às 15h, mais uma edição do evento, que conta com projeção de filmes sonorizados por músicos ao vivo. Desta vez, a programação vai agradar, principalmente, aos fãs da banda britânica Pink Floyd. O clássico musical 'The Wall' (1982), do diretor Alan Parker e Gerald Scarfe, ganha exibição e trilha sonora da banda Pink Floyd Dream. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. R$ 12.

JURASSIC PARK - 25 ANOS

Em parceria com a Universal Pictures e a Editora Aleph, o MIS preparou uma surpresa para comemorar os 25 anos do lançamento do primeiro filme da saga. No sábado (2), às 14h e às 16h30, serão exibidos, respectivamente, 'Jurassic World: o Mundo dos Dinossauros' e 'Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros'. Mais tarde, às 18h30, haverá um bate-papo sobre cinema e literatura com Ricardo Matsumoto (Revista Preview) e Bárbara Prince (Editora Aleph), com mediação de Felipe Daun (Clube dos Vigias). MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

LOS TERRITORIOS

Elogiado no Festival Internacional de Cinema de Cartagena de Indias, o longa ganha pré-estreia, seguida de debate com o diretor Ivan Granovsky, no Espaço Itaú Augusta. A sessão ocorrerá na 3ª (5), às 20h. O filme acompanha a jornada de Ivan, filho de um importante jornalista argentino, que, após o ataque ao jornal 'Charlie Hebdo', em Paris, sai em busca de diferentes eventos e conflitos geopolíticos ao redor do mundo. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. Grátis.

FESTIVAL DE FINOS FILMES

A partir de 2ª (4), a 5ª edição do evento ocupará as salas do MIS, Caixa Belas Artes e Matilha Cultural, exibindo 14 curtas-metragens nacionais, que utilizam o cinema como objeto de reflexão sociopolítica. O evento, que abre com o lançamento do clipe 'Recomeçar', de Tim Bernardes, tem curadoria de Felipe Arrojo Poroger. Programação completa.