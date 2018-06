Filatelia das Copas

Ademir Medici



02/06/2018 | 07:00



Junho 2018, mês da Copa do Mundo na Rússia. Entre os historiadores do futebol, o tema esquenta. Sábado que vem, por exemplo, o Memofut (Grupo de Literatura e Memória do Futebol) realizará sua 99ª reunião, no Museu do Futebol, no palco do Pacaembu. Enquanto isso, Memória vai recebendo farto material.

De São Caetano, chegam os selos das Copas, da coleção de Luiz Romano. Segue a primeira seleção. Repetimos: a Copa da Memória já começou.

História das Copas

SÉTIMA QUESTÃO

Qual desses países foi o único a terminar invicto a Copa de 2010, disputada na África do Sul?

A – Nova Zelândia

B – Espanha

C – Holanda

Resposta amanhã.

Resposta da sexta questão, ontem colocada:

Qual clube brasileiro cedeu mais jogadores para a Seleção em Copas do Mundo até 2014?

A – Botafogo

B – São Paulo

C – Vasco

Acertou quem apostou no Botafogo (alternativa A). Até 2014, quando o goleiro Jefferson foi convocado para a reserva de Júlio César, foram 47 os jogadores cedidos para disputar Copas do Mundo.

O São Paulo cedeu 46 jogadores e, o Vasco, 35.

Na sequência: Flamengo (33), Fluminense (31), Palmeiras e Santos (24), Corinthians (22), Atlético-MG (12), Cruzeiro (11), Internacional (oito), Grêmio (sete), Portuguesa (seis), Ponte Preta e São Cristóvão (cinco), Bangu (quatro), América-RJ (três), Americano-RJ (dois), Atlético-PR, Goytacaz-RJ, Guarani e Portuguesa Santista (um).

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 2 de junho de 1988 – ano 31, edição 6768

Manchete – Definição do mandato ficou para hoje (sobre o prazo de duração do mandato do presidente José Sarney)

Grande ABC – Faltam albergues noturnos na região. Existe apenas um, em Santo André, instituição particular de propriedade do comendador Piero Pollone, com 52 leitos.

Memória – A igreja de Paranapiacaba.

Crônica (Guido Fidelis) – Coisas com gosto de queijo mineiro.

Acidente Fatal – Brincadeira com arma acaba em morte; amiga mata outra na Avenida Moinho Fabrini, no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo.

Em 2 de junho de...

1903 – Nascimento de Kanjun Nomura, monge fundador do templo budista de Diadema.

1918 – Na Estação Pari, em São Paulo, o sírio Pedro Jorge, residente em São Bernardo, desentende-se com o negociante Alfio Antonio Giovine, por causa de um negócio de carvão. Na luta corporal, os dois saem feridos e são levados à polícia, onde recebem curativos.

A guerra. Do noticiário do Estadão: o objetivo alemão é atacar Paris. Os aliados aguardam com confiança os acontecimentos.

1978 – Mais duas indústrias param no Grande ABC, depois da greve histórica e pioneira da Scania: Constanta Eletrotécnica, de Ribeirão Pires, e Mannesmann, de São Caetano.

Santos do Dia

Marcelino era sacerdote e Pedro cumpria o ministério de exorcista. Deram seu testemunho de fé durante a perseguição de Diocleciano e por isso foram perseguidos e mortos por volta do ano 304.

Pedro n Erasmo n Blandina

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 2 de junho:

No Mato Grosso, Guarantã do Norte

Em Minas Gerais, Resende Costa

Hoje

Festa Nacional da República Italiana

Nas Ondas do Rádio

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Copas do Mundo – 11º de uma série de 12 programas: depois do vice-campeonato na Alemanha em 1998, do vice-campeonato na Olimpíada de 2000 na Austrália, o Brasil chega ao pentacampeonato na Ásia em 2002. Foi a Copa do Ronaldo Fenômeno, a primeira disputada fora do eixo europeu e americano. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, com reprise amanhã, às 5h.