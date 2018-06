Temer deve fazer pronunciamento para anunciar presidente da Petrobras

01/06/2018 | 19:06



O presidente Michel Temer pretende fazer um pronunciamento ainda nessa sexta-feira, 1, para anunciar o nome do novo presidente definitivo da Petrobrás. Temer, daqui a pouco, recebe o presidente interino escolhido pelo conselho, Ivan Monteiro , e a ideia é que, após a conversa bata o martelo em relação ao nome definitivo para assumir o comando da companhia.

O anúncio deve acontecer logo depois da reunião de Temer com Monteiro, que deve acontecer ainda nesta sexta-feira, 01, no Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo uma fonte do Palácio do Planalto, Monteiro já estaria em deslocamento do Rio de Janeiro para a capital federal.

O nome de Monteiro como presidente interino da estatal foi confirmado no início da noite desta sexta-feira pela empresa em fato relevante. Ele ficará no cargo até escolha do presidente definitivo. O cargo está vago desde esta sexta-feira, quando Pedro Parente pediu demissão do comando da Petrobras.

No fato relevante, a petrolífera ressaltou que Monteiro vai acumular a função de presidente interino juntamente com a de diretor executivo Financeiro e de Relações com Investidores.