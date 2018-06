Instrumentistas terão especial na Cultura

Miriam Gimenes



03/06/2018 | 07:00



A tradição em assistir ao programa Viola, Minha Viola nas manhãs de domingo na TV Cultura não é de hoje. E quem acompanha todo ‘repertório’ dele vai relembrá-lo hoje, a partir das 9h, com a apresentação de especial que homenageará os instrumentistas que passaram pelo palco do semanal. A apresentação é de Adriana Farias e a homenagem contará com a participação do violeiro Arnaldo Freitas.

A edição especial terá início com o único registro que o programa possui de Bambico, em Brincando com a Viola, que será seguido por Alvorada Cabocla, com Moreno; Delicado, com Tião do Carro; e uma seleção de sucessos com Zé do Rancho.

Para contemplar a poesia dos dedilhados, dos ponteios, do vai e vem do fole, do timbre das violas e violões serão lembrados Roberto Correa, em Araponga Isprivitada; Goiano e Paranaense, com Solos de Viola; Helena Meirelles, que toca Flor de Jasmim e Guaxo; Gedeão da Viola e Tião do Carro, em Caçador; e de Theo de Barros, com Disparada.

O programa contará ainda com Braz da Viola tocando Pinhole; Francisco Araújo, que apresenta O Gingado da Morena; Fernando Deghi, com Pagode em Brasília; Pereira da Viola, que instrumenta Bolero de Ravel e Carmen; e Paulo Freire, em Quatro do Urucuia. Outros nomes como Renato Andrade, Oswaldinho do Acordeon, Zé Garoto, entre outros, também serão lembrados.