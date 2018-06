Gorillaz anuncia 'Ace Gangrena' como novo baixista

01/06/2018 | 16:01



A banda Gorillaz lançou na última quinta-feira, 31, o videoclipe da música Humility, e os fãs não poderiam deixar de notar a ausência de Murdoc Niccals, integrante original do grupo, e um substituto digno de nota: Ace Gangrena.

"Com Murdoc Niccals temporariamente indisponível, quem assumiu o baixo no novo álbum foi Ace, ex-membro da Gangue Gangrena", informou a banda em um comunicado enviado por e-mail a seus fãs.

Se você assistia a As Meninas Superpoderosas quando era criança, com certeza a referência ao vilão de pele verde, jaqueta de couro preta e óculos escuros é familiar.

Ele ganhou uma repaginada no visual e aparece no videoclipe da música Humility, faixa que consta do sexto álbum da banda, Now Now, que estará disponível a partir de 29 de junho. O videoclipe ainda conta com a participação de Jack Black.