Ceagesp tem comercialização restabelecida

01/06/2018 | 12:50



A Ceagesp informa que foi restabelecida durante o feriado de Corpus Christi a comercialização no entreposto. "Durante as 24 horas da quinta-feira (31) foi registrada a entrada de 1.571 caminhões carregados de frutas, verduras, legumes, flores e diversos", diz a companhia, em nota.

Até às 9 da manhã desta sexta-feira (1), entraram 722 caminhões com diversas mercadorias. "Estima-se que até o final do dia o registro de volume ofertado seja acima da média, com a entrada acentuada, inclusive, dos produtos de outros Estados quer registraram forte retração de oferta no período de greve, como abacaxi, mamão, melão, melancia, manga, maçã, batata, cebola entre outros."