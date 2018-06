Transporte em Santo André ainda opera com frota reduzida

Do Diário OnLine



01/06/2018 | 11:11



O transporte público em Santo André ainda opera com frota reduzida nesta sexta-feira (1º) por conta do reflexo da greve dos caminhoneiros, encerrada esta semana.

A Prefeitura informou que, até domingo, as viações Guaianazes, Curuçá, ETURSA, Parque das Nações e Urbana vão operar com 65% a 70% da frota programada. As viações Vaz e Suzantur estão operando com 100% da frota. Poderá haver melhorias na oferta de transporte em função da normalização do abastecimento de combustível.

A coleta de lixo úmidos na cidade está normalizada desde quinta-feira, com os caminhões atendendo os bairros de acordo com os dias e horários habituais. Por enquanto, apenas está suspensa a coleta de resíduos recicláveis em toda cidade. A expectativa do Semasa é retomar a coleta de secos a partir da próxima segunda-feira. Os moradores podem levar seus resíduos secos para uma das estações de coleta da cidade, que permanecerão abertas nos seus horários normais.



Quanto à Educação, as escolas municipais funcionarão normalmente na segunda-feira. O transporte escolar está abastecido para o atendimento aos alunos. A distribuição de merenda, que é responsabilidade da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), também ocorrerá normalmente.

Na área da Saúde, os veículos da Secretaria , como as ambulâncias, estão abastecidos e vão operar normalmente durante todo o feriado prolongado de Corpus Christi. Até o momento, o abastecimento em hospitais e unidades de saúde segue normal e a distribuição de medicamentos na rede não foi prejudicada. Com exceção dos exames que são coletados nas unidades de saúde (urina, fezes e sangue) que foram cancelados e reagendados para semana que vem, os demais exames e cirurgias estão sendo realizados dentro da normalidade. No momento, os medicamentos e insumos estão abastecidos, mas é possível que aconteçam atrasos pontuais de alguns medicamentos, caso ocorra demora de normalização da distribuição por parte dos fornecedores. A previsão é de normalidade nos serviços de Saúde durante o feriado prolongado.

Os demais municípios do Grande ABC também foram questionados quanto à situação de seus serviços essenciais, porém ainda não se manifestaram.