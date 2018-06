Três suspeitos morrem em tiroteio no Rio com agentes da PRF

01/06/2018 | 10:57



Três suspeitos morreram e um ficou ferido durante um tiroteio com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fim da tarde desta quinta-feira, 31, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio.

Segundo informações da PRF, os suspeitos viajavam em um automóvel com registro de roubo na Rodovia BR-101, na altura do quilômetro 293, no sentido sul, quando foram abordados pelos agentes. Eles não obedeceram à ordem de parada e reagiram com disparos de arma de fogo contra os policiais.

Houve confronto e três ocupantes do veículo morreram no local do tiroteio. Um quarto suspeito ferido foi socorrido pelos policiais e levado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. Nenhum policial ficou ferido.

Os agentes encontraram uma pistola e cápsulas de munição deflagradas dentro no carro. A Divisão de Homicídios de Niterói, também na região metropolitana, foi acionada para a perícia.

Tráfico

No fim da noite desta quinta-feira, dois homens foram presos por tráfico de drogas na Rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 257, na altura da Serrinha de Arrozal, em Volta Redonda, no sul fluminense.

Policiais rodoviários federais desconfiaram do nervosismo de dois ocupantes de um automóvel e encontraram na revista ao veículo quatro tabletes de maconha, um tablete de cocaína e um volume de crack. A ocorrência foi encaminhada para a 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.