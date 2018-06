Filipe, Ítalo e Willian avançam em Bali no surfe; Medina, Mineirinho e Jessé caem

01/06/2018 | 10:58



Três brasileiros avançaram e outros três foram eliminados na quarta fase da etapa de Bali do Circuito Mundial de Surfe, encerrada no início da madrugada desta sexta-feira (no horário de Brasília), na Indonésia. Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Willian Cardoso triunfaram em suas baterias e se classificaram às quartas de final da competição, enquanto Gabriel Medina, Adriano de Souza, o Mineirinho, e Jessé Mendes deram adeus à luta pelo título deste quinto evento desta temporada da elite da modalidade.

Ítalo, por sua vez, se destacou por ser vencedor de uma disputa que travou com outros dois compatriotas. Ele alcançou 17,00 pontos no somatório de suas notas e superou com facilidade Filipe Toledo, que também foi às quartas de final com a segunda posição desta bateria, com 13,87. Já Mineirinho, com 13,16 na contagem dos juízes, acabou sendo eliminado.

Essa batalha 100% brasileira foi a última desta quarta fase da etapa de Bali, que foi aberta com uma bateria na qual o taitiano Michel Bourez se classificou às quartas de final como líder ao contabilizar 17,00 pontos. E Willian Cardoso ficou em segundo lugar, com 13,60, para também ir ao próximo estágio da competição, enquanto o seu compatriota Jessé Mendes foi eliminado ao somar 11,66 pontos.

Antes de amargar esta decepção, o surfista paulista havia sido o responsável pela eliminação do bicampeão mundial John John Florence na terceira fase na Indonésia, onde o australiano Julian Wilson, líder do ranking mundial, com 19.415 pontos, deu adeus à luta pelo título desta etapa também na rodada anterior do evento.

Ao avançarem às quartas de final, Filipinho, com 18.075 pontos, e Ítalo (14.995) seguem com chances de assumir o topo do ranking nesta etapa de Bali, onde o título valerá ao campeão 10.000 pontos.

Campeão mundial em 2014, Gabriel Medina, com 14.160 pontos, também almejava alcançar a liderança desta listagem na Indonésia, mas acabou sendo eliminado ao ficar em último lugar em uma bateria bastante equilibrada que foi vencida pelo sul-africano Jordy Smith, com 11,76 no somatório de suas notas. Ele superou por muito pouco o francês Jeremy Flores, que avançou às quartas de final com 11,70, enquanto Medina contabilizou 10,76 e deu adeus em Bali.

Já a única bateria da quarta fase que não contou com nenhum brasileiro foi vencida pelo australiano Mikey Wright, com 15,80 pontos, enquanto o norte-americano Griffin Colapinto se classificou em segundo lugar ao somar 13,73. O australiano Adrian Buchan, com 12,50, foi eliminado.

Nas quartas de final, Bourez e Colapinto travarão a primeira disputa valendo uma vaga na semi. Em seguida, Willian Cardoso tentará avançar em disputa com Mikey Wright. Na sequência, Filipinho cai na água para tentar levar a melhor sobre Jordy Smith, antes de Ítalo encarar Jeremy Flores na última bateria desta próxima fase.

A próxima chamada da organização da prova para o início das quartas de final está prevista para ocorrer às 19h15 (de Brasília) desta sexta-feira (6h15 da manhã de sábado no horário da Indonésia).