Faca de dois legumes

Do Diário do Grande ABC



01/06/2018 | 10:40



(São Paulo) – Neymar é o principal jogador brasileiro. É inquestionável a sua capacidade técnica. Está provado que temos na seleção brasileira um gênio da bola. Desde as categorias inferiores do Santos ele comprovava isso.

Consagrado na Europa o atacante está sendo cogitado para em breve ser o melhor jogador do mundo. Mas para que ele chegue a esse patamar e ajude a seleção a ganhar a Copa da Rússia será primordial controlar o seu temperamento.

Percebe-se claramente que com Felipão, Dunga e Tite a seleção joga de um jeito com Neymar. E de outra forma quando ele não está em campo. Isso ficou claro nos jogos finais das eliminatórias e nos últimos amistosos, quando o treinador foi obrigado a armar um esquema diferente com outros jogadores. Como Neymar não podia jogar viu-se claramente que era diferente a desenvoltura dos outros jogadores que mostravam mais soltura e descontração.

Essa observação está sendo feita sem querer macular a importância de Neymar. Às vezes, pode até ser melhor que Tite treine formas de jogar sem ele. Contusão, expulsão, cartões amarelos podem tirá-lo de partidas do Mundial. Em 2014 isso já aconteceu.

O treinador precisa conversar com Neymar e explicar que seu temperamento esquentado pode jogar por terra os sonhos do torcedor brasileiro. E sempre manter dois esquemas táticos; com Neymar e sem Neymar.

Água com açúcar

Todas as equipes que vão à Rússia estão treinando e realizando jogos amistosos. Repare que o noticiário esportivo dos clubes em todos os veículos de informação está diminuindo a cada dia. O torcedor está começando a esquentar as baterias para o Mundial que começa daqui a duas semanas.

O número de torcedores nos estádios, mesmo nos jogos de times que estão nas primeiras posições, está diminuindo. Claro que a greve dos caminhoneiros pode ter atrapalhado um pouco, mas fica claro que o Brasileiro deveria parar. Mas os compromissos diversos obrigam a CBF a enfiar goela abaixo de todos nós jogos que não dão motivação.

Sábado tem Palmeiras x São Paulo, domingo o Flamengo receberá o Corinthians. Tomara que esses grandes clássicos não tirem o ânimo do torcedor.