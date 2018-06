Mínimo de bom-senso

Do Diário do Grande ABC



01/06/2018 | 10:01



O Judiciário brasileiro reclama, de quando em quando, que está abarrotado de ações para julgar e de excesso de trabalho para os magistrados, que seriam poucos diante de caminhões de processos que atulham as varas de todo o País com – ainda – toneladas de papel. Muitas dessas demandas nem precisariam assoberbar os senhores juízes. Exemplos claros da falta de bom-senso, para não dizer outra coisa, são os processos movidos por políticos de Diadema contra a própria Prefeitura, nos quais cobravam R$ 980 mil em indenizações referentes a 13º salário e férias, retroativos à legislatura de 2009 a 2012.

Cobravam, porque juiz da Vara da Fazenda do município determinou o arquivamento de 12 ações impetradas por vereadores e ex-vereadores, que usavam como argumento o fato de que, como parlamentares, também eram ou são funcionários públicos. Não mesmo. Afinal, vereador, prefeito, deputado, governador, senador e presidente não são profissões ou funções das quais os ocupantes podem ser demitidos. Se assim fosse, e diante de tantos descalabros que envolvem a classe política, fatalmente o número de desempregados no Brasil seria muito maior.

Na verdade, se estão ou foram vereadores foi por escolha própria e porque conseguiram os votos necessários para ocupar uma cadeira na Câmara, sob a promessa e o juramento de defender os interesses da população. Não parece que cobrar 13º e férias, quando tais benefícios não estão previstos em lei, esteja em linha com o que proclama o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que diz claramente: ‘Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição’.

Ademais, não é razoável que parlamentares que deveriam zelar pelos interesses da população de Diadema tenham recorrido à Justiça para tentar drenar ainda mais o já combalido cofre da Prefeitura. É bem verdade que seguiram o péssimo exemplo do prefeito Lauro Michels e do seu vice, Márcio da Farmácia, os primeiros a tentar receber indenizações pelos mesmos motivos. Descobertos por este Diário, que revelou a existência das ações, desistiram.

Os nobres atuais e ex-vereadores também poderiam ter aberto mão dos processos. Poupariam o Judiciário de perder tempo com ações de tal natureza e mostrariam um mínimo de bom-senso.