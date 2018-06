Bruna Marquezine fala em 'análise machista' ao responder a crítica de colunista

01/06/2018 | 09:30



A atriz Bruna Marquezine fez um longo desabafo em sua conta no Twitter nesta quinta-feira, 31, em resposta a críticas feitas na coluna de Flávio Ricco, do UOL. O texto questiona se Bruna gostaria de "continuar sua carreira" ou "ser namorada de Neymar".

Com a atuação de Bruna na novela "Deus Salve o Rei" sendo criticada por fãs, o colunista afirmou que a atriz vinha sofrendo desgaste com a produção do folhetim por conta de um histórico de atrasos nas gravações e teria causado irritação ao pedir dispensa para ficar ao lado de Neymar durante a Copa do Mundo.

No Twitter, Bruna criticou o tom do texto, afirmando que foi uma manchete machista e que o questionamento feito nunca teria sido utilizado para Neymar. "Essa análise da manchete é improcedente e, sobretudo, machista, porque posso sim conciliar meu trabalho e minha vida pessoal, assim como tanta gente faz. Parem de me enxergar como alguém menor porque sou mulher e deveria ''escolher acompanhar o meu parceiro''. Por que o Neymar nunca foi questionado se largaria o futebol para morar no Brasil e ficar perto de mim enquanto eu trabalho aqui?", escreveu a atriz.

Sobre o pedido de dispensa das gravações para ir à Copa da Rússia, Bruna disse que ainda não fez nenhum pedido formal, mas que havendo a possibilidade de ir sem prejudicar o cronograma da novela, iria. "Não serei hipócrita, havendo a possibilidade, sem prejudicar nosso cronograma, vou adorar ir à Rússia", disse a atriz.

Bruna também admitiu os atrasos nas gravações da novela, mas que isso foi resolvido com o diretor Fabrício Mamberti. "Sobre a questão dos atrasos que você citou, por um período eu realmente estava tendo problemas com os meus horários, cheguei bem atrasada alguns dias. Meu diretor conversou comigo, eu reconheci meu erro, me desculpei por esta falha e me comprometi a mudar esse comportamento, como tenho feito", finalizou a atriz.