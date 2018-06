BNDES adia leilão da Lotex de 14 de junho para 4 de julho

01/06/2018 | 09:22



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) adiou de 14 de junho para o dia 4 de julho a data de realização do leilão de concessão da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), hoje gerida pela Caixa. O aviso da prorrogação está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 1º.

Com isso, os pedidos de esclarecimentos sobre leilão poderão ser feitos até 6 de junho e a entrega das propostas e dos outros documentos para participação no leilão ficará para o dia 25 de junho.

A venda da Lotex, com outorga mínima de R$ 542 milhões, pode mais que dobrar o tamanho do mercado de loterias no Brasil, disse o secretário de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda, Alexandre Manoel Angelo da Silva, ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, em abril.

Segundo ele, as quatro maiores empresas de loteria do mundo - IGT, Scientific Games, Tactics e Intralot - já demonstraram ao governo a intenção de participar da operação de venda da loteria, que ocorrerá na B3, em São Paulo.

O secretário destacou também que o governo tem o monopólio do setor de loteria instantânea (as raspadinhas) desde 1962 e a venda da Lotex deve estimular a competição.