Obituário - 1º de junho de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/06/2018 | 08:22



Santo André



João Pereira da Silva Filho, 84. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 30, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Girvaldo Antonio da Cruz, 69. Natural de Birigui (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Izaura Marroco Dante, 93. Natural de Borebi (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.



Mito Saito Okuda, 88. Natural do Japão. Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.



Anibal Zampieri, 83. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



Fernanda Ferreira Morais, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.



Amilcar Lotto, 77. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Wallace Simonsen, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Joaquim José da Rocha, 77. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.



Pedra Santarello Farias, 74. Natural de Santa Ernestina (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Edna Menegaldo Bernardinelli, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Conceição Farias da Costa, 71. Natural de Sardoá (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.



Carlos Alberto Rodrigues, 70. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



José Venâncio Meliano, 65. Natural do Jardim Mirim (CE). Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Manoel Carvalho da Silva, 65. Natural de Picos (PI). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.



Djalma Santana Gomes, 61. Natural de Caetité (BA). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Vale dos Pinheirais.



São Caetano



Maria Helena Reis Santos, 62. Natural de Morro do Chapéu (BA). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Auxiliar de educação. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Mauá



Antenor Carletti, 88. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Manoel Saturno da Silva, 84. Natural de Carangola (MG). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Magdalena Costa, 82. Natural de São José dos Campos (SP). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Benedita Maria de Oliveira, 76. Natural de Lutécia (SP). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Glória Maria Bonifácio Figueiredo, 66. Natural de Coimbra (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Sansão Ribeiro Mendes, 63. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Lindoarte Pereira de Paiva, 60. Natural de Três Marias (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



João Patrício Nunes, 53. Natural do Estado da Paraíba. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Maria das Graças de Assis, 50. Natural de Rio Casca (MG). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Maria Aparecida Barroso, 49. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Rogério Oliveira Santos, 48. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Josuel de Santana Carvalho, 67. Natural de Biritinga (BA). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.



Claudio Aparecido Faria, 63. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila Bonita, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.