Petroleiros encerram greve antes do previsto após TST anunciar aumento de multa

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



01/06/2018 | 07:25



Os petroleiros decidiram encerrar na manhã de ontem a paralisação que teve início à 0h de quarta-feira. A decisão aconteceu após anúncio do TST (Tribunal Superior do Trabalho) de elevar a multa diária de R$ 500 mil para R$ 2 milhões aos sindicatos da categoria que seguissem a greve. Na região, houve adesão na Refinaria Capuava, em Mauá, e no Centro de Distribuição, em São Caetano.

Conforme o coordenador da regional de Mauá do Sindipetro-SP (Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo), Auzélio Alves, a refinaria funcionou com produção reduzida em torno de 40%. A capacidade da planta,que tem 400 funcionários diretos e 800 indiretos. é de receber carga entre 8.000 m³ e 10 mil m³ para processamento.

Segundo ele, cerca de 70% dos funcionários (as duas plantas somam cerca de 1.250 entre diretos e indiretos) aderiram à greve, que foi encerrada antes do previsto, que era até hoje, às 23h59. “Debatemos com os trabalhadores e a federação nos orientou (a parar a greve). Tomamos a decisão de suspender temporariamente o movimento e reavaliar o cenário até o fim de junho, quando vamos buscar inserir novamente essa pauta. Foi uma greve vitoriosa, os petroleiros conseguiram falar sobre a importância de nova política de preços de combustíveis”. A entidade deve se reunir hoje com o setor jurídico para verificar se houve multa.

A Petrobras informou que todas as unidades estão operando normalmente. Na tarde de ontem a greve tinha sido encerrada em 95% das unidades. “Não há impacto na produção nem risco de desabastecimento”, informou em nota.