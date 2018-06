Gol de Jadson salva jogo fraco do Timão, que sobe para terceiro

Dérek Bittencourt



01/06/2018 | 07:00



Futebol burocrático, mas de resultado. Foi assim que o Corinthians se acostumou a vencer nos últimos anos e desta maneira conquistou mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Sem brilhantismo ou atuação de gala ontem à noite, na Arena, o Timão recebeu o América-MG e triunfou por 1 a 0, gol de Jadson. Foi também a primeira vitória do técnico Osmar Loss no comando alvinegro.

O resultado elevou os corintianos à terceira colocação na tabela, com 14 pontos, três a menos do que o líder Flamengo, justamente o próximo adversário, domingo, no Maracanã. Já os mineiros estão no 12º lugar, com dez.

Com a formação tática 4-2-4, sem referência no ataque, o Corinthians buscava encontrar espaços para entrar na zaga americana através da troca de passes. Só na primeira etapa foram 355, mas não criou efetivamente nenhuma grande chance de balançar as redes.

Do outro lado, o Coelho demonstrava muita vontade, buscando sair em velocidade nos erros corintianos, mas nos 45 minutos iniciais também não obteve sucessos ofensivos.

Na segunda etapa tudo mudou logo aos quatro minutos, quando Gabriel tentou, a bola desviou em Aderlan e sobrou para Jadson abrir o placar para o Timão.

Mas ao invés de animar os corintianos, o gol acomodou os donos da casa, enquanto o América-MG tentava assumir o controle das ações. Inclusive, exigiu o goleiro Walter a pelo menos duas grandes defesas, fazendo com que o torcedor nem sentisse falta do titular Cássio.

Quem também deu a volta por cima foi Mantuan. Depois de falhar no gol que deu a vitória ao Internacional, no domingo, o jovem lateral-direito fez partida segura e ainda se arriscou no ataque em algumas oportunidades.

No fim, Wesley (ex-Palmeiras) – que entrou no segundo tempo – conseguiu ser expulso após receber segundo cartão amarelo. Pior, no momento em que o América-MG sufocava o Timão para levar ao menos um ponto de São Paulo. Não deu.



Treinador elogia comprometimento

Osmar Loss precisou de três jogos para conquistar a primeira vitória no comando do Corinthians. E o treinador elogiou o empenho dos jogadores para o triunfo por 1 a 0 sobre o América-MG, ontem à noite, na Arena de Itaquera.

“Os jogadores já me conhecem há um bom tempo e já sabem alguns gestos. O objetivo era vencer a primeira partida. Acho que eles foram extremamente comprometidos, muito aplicados. Pontos corridos é assim, cada ponto é uma decisão, cada jogo é uma decisão. A gente vai para o Rio de Janeiro, sabemos do momento que o Flamengo está vivendo e vamos fortes”, previu Loss, citando o jogo de domingo, contra o líder.

Ainda sobre seu primeiro triunfo, Loss negou ansiedade. “Não me senti ansioso, eu me senti com desejo muito grande de que as coisas acontecessem, que a vitória viesse. O Corinthians não tem o hábito de não vencer tantos jogos. É equipe que não se notabiliza de ter resultados ruins em sequência.”, declarou.