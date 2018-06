Com Thiago Silva e sem Neymar, Tite define titulares

Dérek Bittencourt



01/06/2018 | 07:00



O técnico Tite deu indícios ontem de qual é o time que deve ir a campo no penúltimo amistoso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo, domingo, contra a Croácia. Em atividade no Centro de Treinamento do Tottenham, em Londres, Thiago Silva foi a novidade na linha defensiva, enquanto Neymar fica como opção na reserva. A baixa foi o meia Renato Augusto, que está com inflamação no joelho esquerdo e pode nem viajar para Liverpool junto com a delegação.

Na parte do treino que a imprensa teve acesso, a Seleção foi formada por Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Coutinho e Willian; Gabriel Jesus. Tudo indica que estes iniciarão o duelo com os croatas e Thiago venceu a concorrência com o colega de PSG Marquinhos. Assim, Neymar, que já trabalha normalmente após recuperação da cirurgia no pé direito, iniciará na suplência. Quem também deverá estar no banco de reservas é o lateral-direito Fagner, que celebrou estar completamente curado da lesão na coxa direita.

“É bom estar com a bola. Felicidade imensa de ter feito o primeiro trabalho junto com o professor e os companheiros. Espero ficar só aqui agora. A cada treino vou melhorando”, disse o atleta do Corinthians à CBF TV.

Por outro lado, um ex-corintiano pode nem viajar para o compromisso contra a Croácia. Uma inflamação no joelho direito tirou Renato Augusto de combate e ele deve permanecer em Londres tratando o problema. Segundo o Globoesporte.com, o departamento da Seleção não acredita que a situação seja passível de cortar o meia dos relacionados à Copa do Mundo.

FAVORITISMO

Escolhido para conceder entrevista coletiva ontem, o volante Fernandinho foi bastante enfático quando perguntado quem era a principal adversária do Brasil na luta pelo título da Copa: “Espanha”.

“Assisti ao jogo da Espanha contra a Alemanha (1 a 1) e me impressionaram a qualidade, a forma como jogam, a velocidade, os jogadores, o conceito. É muito legal e bonito de assistir. É claro que temos a própria Alemanha, atual campeã, França e Bélgica, com grandes jogadores, mas no geral acho que a Espanha está muito à frente”, disse o meio-campista.