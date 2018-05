Flamengo vence Bahia com gols no 1º tempo e lidera o Brasileirão

31/05/2018 | 18:05



O Flamengo bateu o Bahia por 2 a 0 nesta quinta-feira e garantiu a liderança do Campeonato Brasileiro após oito rodadas disputadas, com 17 pontos ganhos. Na partida realizada no Maracanã, no Rio, Diego e Lucas Paquetá fizeram nos minutos finais do primeiro tempo os gols que garantiram a vitória do time carioca, enquanto o adversário ficou estacionado com oito pontos.

O Flamengo esbarrou no sistema defensivo eficiente do Bahia e criou poucas oportunidades no começo do primeiro tempo. Aos cinco minutos, Lucas Paquetá chutou forte de fora da área, mas Anderson espalmou para escanteio. Em jogada ensaiada na cobrança, o meia recebeu na intermediária e lançou Vinicius Junior, que cruzou pelo lado direito para Léo Duarte chutar por cima. O goleiro voltou a ser incomodado só aos 25, quando defendeu cabeceio de Paquetá depois de escanteio. Na sequência, a bola bateu no travessão e Henrique Dourado não conseguiu concluir no rebote.

O Flamengo aumentou o ritmo e conseguiu abrir o placar no últimos minutos do primeiro tempo. Aos 41, Diego tabelou com Renê e recebeu o passe quase em cima de Anderson, que pareceu desistir da jogada. O meia aplicou um drible e empurrou para o gol vazio. O segundo veio pouco depois, aos 45, quando o lateral-esquerdo deu outra assistência, desta vez em enfiada de bola para Paquetá dar uma cavadinha pelo lado esquerdo da grande área e encobrir o goleiro.

O Bahia voltou do intervalo com mais iniciativa para buscar o empate, mas Diego Alves esteve seguro quando foi acionado. O Flamengo, por sua vez, desperdiçou bons contra-ataques puxados por Vinicius Junior e Diego, mas que terminaram e finalizações ruins de Henrique Dourado e Éverton Ribeiro. Nas demais tentativas, os jogadores do time carioca pecaram no último passe.

Já o Bahia assustou aos 24 minutos, quando o lateral-direito João Pedro ajeitou para a perna esquerda e chutou com perigo, rente à trave direita de Diego Alves. O Flamengo respondeu aos 31, em contra-ataque puxado e concluído por Rodinei, mas Anderson fez a defesa. Aos 36, Diego Alves barrou no mesmo lance os dois chutes mais perigosos do Bahia, primeiro com Zé Rafael, de fora da área, e depois com Élber, no rebote. As equipes pouco produziram na sequência e o time carioca saiu vitorioso.

Líder do Brasileirão, o Flamengo volta a campo no domingo, contra o Corinthians, no Maracanã, no Rio, pela nona rodada. Também no domingo, o Bahia vai receber o Grêmio na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 x 0 BAHIA

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte (Thuler), Rhodolfo e Renê; Jonas (Romulo), Lucas Paquetá e Diego; Éverton Ribeiro, Henrique Dourado (Jean Lucas) e Vinicius Junior. Técnico: Maurício Barbieri.

BAHIA - Anderson; João Pedro, Tiago, Lucas Fonseca e Mena; Gregore (Flávio), Elton, Zé Rafael, Vinícius (Júnior Brumado) e Élber; Régis (Allione). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Diego, aos 41, e Lucas Paquetá, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gregore e Élber (Bahia).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 1.780.859,00.

PÚBLICO - 50.141 pagantes (55.382 presentes).

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).