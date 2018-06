Com mais de 30 atrações musicais, Milkshake Festival é opção amanhã

Vinícius Castelli



01/06/2018 | 07:00



Quem não puder ir à Parada do Orgulho LGBT, que acontece domingo em São Paulo, ou quiser dose dupla de festa tem boa oportunidade com o Milkshake Festival, que toma conta amanhã, a partir das 16h, da Arena Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1.209), na Capital. As entradas custam de R$ 120 a R$ 500 e podem ser compradas pelo site www.ingressorapido.com.br.

Em sua segunda edição, o evento terá mais de 30 atrações musicais ao longo de 16 horas de festa. Com quatro palcos, sendo o principal só de artistas brasileiros, o festival terá nomes como Daniela Mercury, Wanessa Camargo e Preta Gil. Pabllo Vittar, é claro, não fica de fora da festança. Muitos se apresentam também domingo na Parada LGBT. Outras duas sensações da cena e que conquistaram o cenário mainstream são a cantora e rapper paulista Gloria Groove e a cantora Lia Clark.

Quem foi criança nos anos 1980 e for ao evento terá grata surpresa com a volta do grupo Balão Mágico, que sobe ao palco para comemorar 35 anos de seu surgimento. Simony, Mike e Tob, todos da primeira formação do Balão, serão acompanhados por grande banda na ocasião. O conjunto vendeu mais de 12 milhões de cópias de seus discos.

Por outro palco, montado em forma da letra ‘U’, passarão artistas como Jillionaire (Major Lazer), o dançarino e coreógrafo Mitchell Kelly e o DJ holandês FS Green, entre outros nomes.

Segundo Marieke Samallo, criadora e diretora artística do evento, o festival foi criado para ser uma celebração de todas as sexualidades e gêneros. “Um lugar onde todos podem ser livres para se expressar em um ambiente seguro sem carregar uma carga sobre seus ombros. Apenas deixando rolar e sendo livres de lutas diárias”, explica. “Todos são bem-vindos, é uma celebração de amor e tolerância, e se tornou muito maior do que uma festa gay. É como uma utopia, um mundo perfeito: as pessoas são o sal da terra e isso é o que celebramos”, diz.