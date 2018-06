Shawn Mendes lança disco e evolui dentro da música pop

Luís Felipe Soares



03/06/2018 | 07:07



Os tempos de fenômeno musical da internet ficaram para trás. Shawn Mendes é uma das figuras mais conhecidas do universo pop dos últimos anos desde seu surgimento on-line, há cerca de quatro anos. Sua carreira explodiu com sucessos atrás de sucessos graças a singles como Life Of The arty, Stitches, I Know What You Did Last Summer, There’s Nothing Holdin’ Me Back e do megahit Treat You Better. Aos 19 anos, ele tenta afirmar sua identidade no meio do entretenimento mundial com Shawn Mendes, terceiro álbum de estúdio, lançado no dia 25.

A missão de apresentar aos fã disco homônimo pode soar arrogante para alguns, mas acaba sendo símbolo de olhar diferenciado para si próprio e sua música. Há espaço para diferentes temas: romance (Why), drama (In My Blood, esta faixa é a primeira com clipe oficial e já bateu a marca de 76 milhões de views), filosofia (Youth) e alegria juvenil (Nervous). Referências a figuras como Bruno Mars, Pharrell Williams e do ‘mentor’ John Mayer são percebidas e são bem aproveitadas.

O canadense busca novidades em sonoridade que não deixam o DNA popular se perder. É a ideia de evoluir sem apresentar mudanças gritantes, porém estando em caminho interessante. O ídolo teen percebeu que é preciso algo diferente e substancial para construir carreira. Mendes tem aprendido de maneira correta, revelando-se cada vez mais.