Chico César comanda leitura do livro ‘O Agente Laranja e A Maçã do Amor’

Luís Felipe Soares



03/06/2018 | 07:33



Chico César ficou conhecido graças ao seu trabalho no ambiente musical. Responsável por canções como Mama África, É Só Pensar Em Você e À Primeira Vista, o cantor e compositor paraibano amplia suas experiências no meio artístico. Seu lado poeta também chama a atenção, com a novidade mais recente sendo o contato com o público infantil por meio do livro O Agente Laranja e a Maçã do Amor, lançado em 2016.

A obra serve de base para o projeto Chico César Para Crianças, que ele apresenta hoje, a partir das 12h, na praça do Sesc Avenida Paulista (Av. Paulista, 119. Tel.: 3170-0800), em São Paulo. Na performance, ele irá se reunir com o público para ler a publicação e interagir com as reações das pessoas presentes.

Na história passada na Paraíba, Alan Laranjeira trabalha como fiscal da prefeitura que verifica como estão as frutas na Festa das Neves, dando início a jornada recheada de cheiros e sabores. A leitura deve demorar cerca de 90 minutos.

Os ingressos para a apresentação custam de R$ 5 a R$ 17, sendo que crianças com idade até 12 anos não pagam. Como o espaço tem lotação limitada, é bom não demorar na busca por lugares.