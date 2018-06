Personagens prontos para patinação no gelo

Luís Felipe Soares



03/06/2018 | 07:13



Mickey, Minnie, Donald, Pateta e diversas outras figuras do universo Disney estão em São Paulo. Não que estejam em produção de algum filme ou desenho animado. Eles visitam a cidade como mais recente ponto de parada da turnê O Maravilhoso Mundo de Disney On Ice, novo espetáculo do projeto que mescla dança, música e efeitos visuais em enorme arena de gelo.

Quem acompanha as produções do famoso estúdio norte-americano e conseguir um ingresso não terá dificuldade para reconhecer diversos momentos em cena. Cerca de 50 personagens desfilam diante do público com habilidade e agilidade especiais para que consigam realizar as coreografias patinando de um lado para outro.

O nome do espetáculo sugere homenagem ao legado da Disney ao longo do tempo, do passado até os longas-metragens atuais. Há um pouco de tudo, com a celebração da amizade entre Aladdin, Jasmine e Gênio – com direito a elefante gigante entrando no palco –, as brincadeiras da dupla Timão e Pumba, de O Rei Leão, a popular canção Livre Estou, de Frozen – Uma Aventura Congelante, e o nado pelo fundo do mar de Procurando Dory.

A pista especial está instalada mais uma vez dentro do Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, 1.361. Tel.: 3887-3500). Os shows ocorrem até dia 10, com sessões em quase todos os dias (exceto amanhã) em diferentes horários, sendo no período da noite de terça a sexta-feira (19h30) e em três momentos no sábado e no domingo. Hoje, as performances estão agendadas para 10h, 14h e 18h, sendo que as entradas custam de R$ 45 a R$ 320. Mais informações sobre o espetáculo estão no site www.disneyonice.com.br.

CIRCO DA CHINA ON ICE – MUNDO DA IMAGINAÇÃO.

Após ter passado pelo Brasil com seu espetáculo convencional, o Circo da China agora mostra montagem especial na qual explora história sobre menina que deseja ver gelo e neve, mas com diversas atrações de equilibrismo, acrobacias e contorcionismo ocorrendo na gelada arena de patinação.

A apresentação passa rapidamente por São Paulo entre os dias 29 de junho e 1º de julho, no Espaço das Américas, com ingressos entre R$ 40 e R$ 120.