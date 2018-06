Diogo Portugal é atração domingo em Diadema

Vinícius Castelli



01/06/2018 | 07:00



Quem quiser se divertir no domingo tem oportunidade na região. O humorista Diogo Portugal é atração em Diadema, a partir das 18h, e se apresenta no Shopping Praça da Moça (Rua Manoel da Nóbrega, 712 . Tel.: 4057-8900). A entrada é gratuita.

No espetáculo, batizado Antes Que Eu Me Esqueça, o artista aproveita para brincar, por meio de piadas, com os acontecimentos do momento no Brasil e no mundo. Diogo Portugal aborda também, de forma irreverente, temas cotidianos, como, por exemplo, o uso da tecnologia no dia a dia. Relacionamentos e profissões não ficam de fora do repertório.