Livro faz justiça ao tradutor nacional

A abertura da Memória de hoje é sugestão do professor Antonio de Andrade e do jornalista Humberto Pastore.



Um livro básico sobre os tradutores brasileiros de todos os tempos está sendo lançado por duas professoras e tradutoras do Grande ABC. Damiana Rosa de Oliveira, de São Bernardo, e Andreia de Jesus Cintas Vazquez, de Santo André, escreveram A Fantástica História (Ainda Não Contada) da Tradução no Brasil (Editora Transitiva), obra apresentada com exclusividade pelo programa Memória na TV, do DGABC TV. Assistam. Está no ar. Basta acessar: www.dgabc.com.br .

“O tradutor é um ser escondido, praticamente invisível para a sociedade. Apesar da sua importância, ele acaba ficando nos bastidores, em todos os projetos. A ideia do livro é resgatar a importância do tradutor”, conta no programa Damiana.

“Os tradutores trouxeram a literatura mundial para o Brasil”, reforça Andreia.

João Ramalho e Bartira

Pedro II e Ruy Barbosa

Monteiro Lobato

Carlos Lacerda...

Ao longo do programa, Andreia e Damiana relacionam alguns dos tradutores perpetuados no livro que escreveram.

João Ramalho e sua mulher, Bartira, por exemplo, são os primeiros intérpretes do Brasil. Mem de Sá relata: “Por essas bandas existia a língua João Ramalho”. Língua, no quinhentismo, podia ser entendida como sinônimo de intérprete.

Bartira era uma verdadeira diplomata. Aprendeu a Língua Portuguesa e traduziu os idiomas das várias tribos que existiam no Brasil. Um pesquisador da Universidade do Minho, em Braga, Portugal, diz que sem Bartira não existiria São Paulo, tamanha a sua importância.

Ruy Barbosa fez parte da equipe que traduziu a Bíblia para o Brasil.

Dom Pedro II, um tradutor técnico. Traduziu muita coisa na área da botânica – foi o imperador quem traduziu o livro As Mil e Uma Noites do árabe para o português.

Monteiro Lobato. Trouxe uma grande parte da literatura estrangeira para o Brasil, com mais de 100 livros traduzidos.

Carlos Lacerda, o político, chegou a fazer legendas em filmes de caubói.

Estes são alguns dos nomes conhecidos. Mas quem fez as primeiras traduções técnicas no Brasil?

O tradutor técnico.

E o exemplo da GM

Pensem nas empresas multinacionais estabelecidas no Grande ABC desde o fim do século 19. Pensem na tecnologia que as fábricas trouxeram, de uma Streiff, uma Rhodia, a cadeia automotiva. Explicações técnicas escritas no idioma de cada matriz, com predominância para o inglês, mas não só. E quem traduziu todas aquelas palavras para o entendimento do nosso trabalhador?</CW>

Damiana comenta que é superdifícil achar os nomes dos tradutores técnicos que, diferentemente do tradutor juramentado, não assinam a tradução. Andreia reforça lembrando que esta é a parte mais difícil do trabalho realizado por elas. Mas portas têm sido abertas.

A General Motors, quase centenária em São Caetano, se interessou. Vai colocar à disposição das duas professoras as obras de autores técnicos que estão no anonimato. Um belo exemplo.

E as demais? Quem traduziu os informes técnicos da alemã Volkswagen, da sueca Scania, da norte-americana Ford-Willys, da francesa Fichet & Schwartz-Hautmont?

Técnicos canadenses e norte-americanos que participaram da construção da Represa Billings, vários deles aqui morreram e estão sepultados no Cemitério de Vila Euclides. Imaginem quantas histórias eles registraram, cientificamente até, para verdadeiramente transformar a geografia regional!

No seu trabalho, Andreia e Damiana localizaram uma certidão de casamento de 1896, assinada por Manoel Eduardo de Almeida, o Maneco do Padre de São Bernardo, dono do primeiro Cartório de Registro Civil do Grande ABC. Teria sido ele o primeiro tradutor juramentado do Grande ABC.

Novos livros virão.

A tradução nas Américas.

Europa. Ásia, Oceania...

A Fantástica História (Ainda Não Contada) da Tradução no Brasil é o primeiro livro de Damiana e Andreia. Os planos são muitos. A meta é identificar os tradutores universais que permaneceram no anonimato.

Acompanhem este esforço das duas professoras do Grande ABC. Comecem assistindo a entrevista. É a entrevista desta semana no DGABC TV. Imperdível. Uma pauta permanente para esta página Memória, que confia e torce pelas duas jovens autoras.



Diário há 30 anos

Quarta-feira, 1º de junho de 1988 – ano 31, edição 6767

Manchete – Eleições municipais só dependem de Sarney (presidente da República), garantem líderes. O presidente da República não quer prorrogação de mandatos, diz o governador do Paraná, Álvaro Dias.



Em 1º de junho de...

1918 – O cônego José Valois de Castro é eleito senador estadual paulista, vencendo a Pereira Barreto.

Nota – Na imprensa, foi a vitória do Correio Paulistano, que apoiou Valois; Barreto recebeu o apoio do Estadão.

No Grande ABC, a Câmara Municipal de São Bernardo dividiu o município em cinco seções eleitorais para o pleito: Sede (Vila de São Bernardo), Paranapiacaba, Ribeirão Pires, Santo André e São Caetano.

A apuração em Ribeirão Pires indicou a vitória de Pereira Barreto: nove votos contra três de José Valois.

A guerra. Do noticiário do Estadão: preparativos da ofensiva austríaca.

1958 – Nasce, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, o jornalista Geraldo Nunes, formado pela Umesp, integrante da Academia Paulista de Letras e um estudioso da história paulista e brasileira.



