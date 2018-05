Trump recebe Kim Kardashian na Casa Branca

31/05/2018 | 15:55



O presidente Donald Trump recebeu na quarta-feira, 30, a estrela do reality show, Kim Kardashian West. A socialite foi recebida no Salão Oval para falar em nome de uma mulher que cumpre pena de prisão perpétua por delitos com drogas.

Kardashian pede ao presidente e sua equipe o perdão de Alice Marie Johnson, 63, que já passou mais de duas décadas presa e não é elegível para liberdade condicional.

Em sua conta no Twitter, Trump publicou uma foto da visita, e disse que teve "uma grande reunião". "Falamos sobre reforma carcerária e condenações", afirmou o presidente.