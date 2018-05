Operação contra locaute foi '100% exitosa', diz chefe da PF no RS

31/05/2018 | 14:10



O superintendente da Polícia Federal (PF) no Rio Grande do Sul, Alexandre Isbarrola, disse nesta quinta-feira, 31, que todos os mandados de busca e apreensão previstos para integrar o primeiro dia da Operação Unlocked já foram cumpridos.

Ele classificou a atuação dos agentes como "100% exitosa". Isbarrola divulgou as informações durante coletiva de imprensa sobre a operação que investiga a prática de locaute em rodovias gaúchas.

"O efetivo da Polícia Federal está mobilizado e trabalhando fortemente para a identificação deste e outros fatos que venham a ocorrer para impedir o livre (tráfego) de mercadorias. Vamos identificar e responsabilizar essas pessoas, sendo comprovada a formação de quadrilha ou bando", afirmou.

Isbarrola disse, ainda, que as investigações da Operação Unlocked devem continuar em inquéritos instaurados em Porto Alegre ou no interior do Estado, a depender da origem das denúncias.

"Não estamos revelando números e não poderemos abrir mais informações para não prejudicar as investigações" que ainda estão em curso, justificou o superintendente.

Isbarrola enfatizou que a PF está alinhada com Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e também a Brigada Militar para apurar relatos de bloqueio de cargas a mando de empresários.