Nasce Valentim, segundo filho de Rafael Cardoso e Mariana Bridi

31/05/2018 | 14:03



O casal de atores Rafael Cardoso e Mariana Bridi anunciou o nascimento de seu segundo filho, Valentim.

Em um story do Instagram de Mariana, uma 'ficha' com informações do nascimento do bebê foi mostrada. De acordo com a publicação, o garoto nasceu às 22h48 da última quarta-feira, 30, pesando 3,4 kg e medindo 48 cm de altura.

"Meus amores! Eu e Rafa estamos transbordando alegria! Obrigada por todo o carinho e palavras de amor! Vocês são demais!", escreveu.

O casal também é pai de Aurora, que tem três anos de idade.