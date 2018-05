Neymar deve começar na reserva o amistoso da seleção brasileira contra a Croácia

31/05/2018 | 13:05



Neymar deverá começar na reserva a partida amistosa de domingo da seleção brasileira contra a Croácia. A decisão foi tomada na manhã desta quinta-feira por Tite e sua comissão técnica. O craque poderá entrar em campo na segunda etapa do jogo marcado para começar às 11 horas (de Brasília), no estádio Anfield Road, em Liverpool, mas não está definido por quanto tempo.

A ausência de Neymar no grupo que vai iniciar a partida teve como primeira consequência os comentários de que a recuperação da fratura do quinto metatarso do pé direito não está "transcorrendo normalmente", como tem garantido o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, e o preparador físico Fábio Mahseredjian. Mas a CBF garante que está tudo bem com o jogador, e que ele não teve nenhum retrocesso no processo de recuperação.

No treino desta quinta, Tite dividiu os jogadores em dois grupos. Um com os 11 que serão titulares contra os croatas e o outro dos reservas - sem Renato Augusto, que sentiu dores no joelho, e Douglas Costa, em recuperação de lesão na coxa. Neste último grupo estava Neymar.

Com a ausência do atacante do Paris Saint-Germain, Tite vai repetir a equipe que derrotou a Alemanha por 1 a 0, em amistoso no mês de março. Com exceção de Daniel Alves, fora da seleção e da Copa por causa de grave contusão no joelho. O time que começa contra os croatas será o seguinte: Alisson; Danilo, Thiago Silva (que ganhou a preferência em relação a Marquinhos), Miranda e Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian e Gabriel Jesus.

Com isso, Tite revela a opção por uma equipe menos agressiva, mas com poder defensivo maior. Esse é o esquema que irá utilizar contra adversários mais fortes na Copa - soltando mais o time contra os considerados mais fáceis. Quando Neymar estiver em boas condições de jogo, porém, o treinador deverá retomar os planos iniciais, retirando Fernandinho. Mas Willian também tem a posição ameaçada.

O jogo deste domingo servirá como preparação para o Mundial da Rússia, no qual o Brasil fará a sua estreia no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov. Antes disso, a seleção ainda fará um amistoso contra a Áustria, em Viena, no dia 10.