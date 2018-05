Governo do DF diz que 1,3 milhão de litros de gasolina estão indo para os postos

31/05/2018 | 12:05



O Gabinete Integrado de Acompanhamento da Greve dos Caminhoneiros do Governo do Distrito Federal informou que 1,3 milhão de litros de gasolina estão sendo entregues nos postos do DF na manhã desta quinta-feira, 31, feriado de Corpus Christi. Mais de cem caminhões fazem a entrega e eles estão sendo escoltados pela Polícia Militar (PM).

O governo local informou ainda que os postos da cidade recebem também nesta manhã etanol, diesel e GLP. "Desde a noite de quarta-feira e manhã desta quinta, dezenas de caminhões chegaram a Brasília, com álcool anidro, etanol, diesel, GLP, entre outros produtos, provenientes de várias usinas de cidades mineiras e goianas próximas à Capital e regiões mais remotas, como interior de São Paulo", cita nota distribuída pela Secretaria de Segurança Pública local.

Ainda segundo a secretaria, as vias internas e as estradas de acesso a Brasília estão completamente desobstruídas e sem a presença de manifestantes ou caminhões estacionados.